Choe je na položaju zamenjal 91-letnega Kim yong-nama, ki je položaj opravljal skoraj 20 let in je veljal za diplomatski obraz Severne Koreje.

Zamenjavo na položaju so opravili mesec dni po volitvah parlamenta, ki se uradno imenuje vrhovna ljudska skupščina. Choe je formalno prevzel položaj njenega predsednika in s tem tudi položaj predsednika države, a dejanska oblast je v rokah voditelja Kima in njegovih najbližjih sorodnikov.

Choe je položaj prevzel v obdobju živahnega diplomatskega dogajanja, po dveh vrhunskih srečanjih Kima z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Upokojitev Kim yong Nama je bila spričo njegove starosti pričakovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. A analitiki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pravijo tudi, da gre na zamenjavo, ki je tudi generacijska, gledati predvsem v luči propadlega zadnjega vrha med Kimom in Trumpom februarja v Hanoju.