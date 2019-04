Poslovni forum za podjetnike iz sedemnajstih držav pobude sta odprla hrvaški premier Andrej Plenković in njegov kitajski kolega Li Keqiang.

Na njem se je zbralo okoli 1000 podjetnikov, ki razpravljajo o sodelovanju na področjih infrastrukture, investicij, proizvodnje, inovacij, trgovine, turizma in kulture. Več kot tretjina udeležencev so podjetniki iz Kitajske, na forumu pa sodelujejo tudi predstavniki devetih slovenskih podjetij.

Na 9. forumu pobude bodo odprli tudi spletno stran koordinacijskega mehanizma 16+1 za mala in srednja podjetja, ob robu so predvidena števila srečanja podjetnikov.

Vrh pobude se je začel v četrtek z delovno večerjo, ki jo je gostil Plenković. Osrednji dogodek bo današnje plenarno zasedanje, ki se ga bodo udeležili predsedniki vlad vseh držav članic, razen Latvije. Prihod na vrh je potrdil tudi grški premier Aleksis Cipras, ker si Grčija prizadeva za pridružitev pobudi, tako da bi ta postala 17+1.

Kitajska in šestnajsterica naj bi danes podpisali vrsto sporazumov. Med njimi bo tudi okvirni sporazum o sodelovanju med Inženirsko akademijo Slovenije in industrijsko razvojno cono Nanjing Jiangning High-tech pri vzpostavljanju mednarodnega znanstveno-raziskovalnega in transformacijskega centra. Predstavniki SID - Slovenske izvozne in razvojne banke pa bodo podpisali pobudo za sodelovanje medbančnega konzorcija Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope v okviru podpore razvoju malih in srednjih podjetij.

Do vrha pobude 16+1 prihaja le nekaj dni po tistem, ko sta Evropska unija in Kitajska na srečanju v Bruslju sprejeli skupno izjavo, ki utira pot partnerstvu, utemeljenem na vzajemnosti. Na Kitajskem si prizadevajo, da bi bila tudi pobuda 16+1 del globalnega kitajskega infrastrukturnega projekta nove svilne poti. Pričakujejo, da bodo od šestnajsterice slišali o projektih, ki bi postali del nove svilne poti.

Naslednji vrh pobude bo gostila Kitajska.