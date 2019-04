Na četrtfinalnih tekmah so v četrtek vse ekipe slavile zanesljivo, saj so tekmicam le Finke dovolile en zadetek, vse druge so se končale z ničlo na poraženi strani.

Finke so s 3:1 premagale Čehinje in bodo imele v polfinalu za nasprotnice Kanadčanke, te so v medsebojnem dvoboju v predtekmovalni skupni že zmagale zanesljivo s 6:1, na SP pa so Finke svoje polfinalne tekmice doslej premagale le enkrat.

Rusinje so s 3:0 odpravile Švico, v polfinalu pa bodo imele za tekmice Američanke; tudi Rusinje so z njim že igrale v predtekmovanju in izgubile z 0:10.

Obe favorizirani severnoameriški ekipi pa sta četrtfinale preskočili brez težav; Kanada je Nemčijo premagala "le" s 5:0, potem ko je bilo razmerje strelov kar 66-9, Američanke, olimpijske prvakinje in branilke naslova, pa so Japonke premagale s 4:0.

Polfinalni tekmi bosta v soboto, tekmi za medalje pa v nedeljo.