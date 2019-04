Kot predsednik vojaškega prehodnega sveta je v četrtek zvečer prisegel obrambni minister Ahmed Avad Ibn Auf, podpredsednik sveta pa je postal načelnik generalštaba vojske Kamal Abdel Maruf. Vojska je napovedala, da bo vojaški prehodni svet deloval dve leti.

A protestniki menijo, da vzpostavitev vojaškega prehodnega sveta ni resnična sprememba oblasti. Zato so kljub policijski uri, ki se je začela ob 22. uri po krajevnem času, že šesto noč zapored vztrajali pred generalštabom in vzklikali: »Mir! Pravica! Svoboda,« poročajo tuje tiskovne agencije.

EU in ZDA so že pozvale prehodne oblasti, naj v novo vlado vključijo tudi civiliste. »Samo verodostojen in vključujoč politični proces lahko izpolni pričakovanja sudanskega ljudstva in vodi v politične in gospodarske reforme, ki jih država potrebuje,« je v sporočilu za javnost poudarila zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. Kot je dodala, je to mogoče doseči le s hitrim prehodom na civilno prehodno vlado.

»Sudansko ljudstvo bi moralo odločiti, kdo ga bo vodil ter kakšna bo njegova prihodnost. In Sudanci jasno zahtevajo, da bi v prehodnem obdobju državo vodili civilisti,« pa je poudaril tiskovni predstavnik State Departmenta. ZDA so tudi kritične, da je predvideno dvoletno prehodno obdobje predolgo.

Sudanska vojska je v četrtek aretirala predsednika Omarja al Baširja, ki je državo vodil več kot 30 let, in prevzela oblast. Vzpostavili so prehodni svet, razveljavili ustavo in za obdobje treh mesecev razglasili izredne razmere. Do nadaljnjega so zaprli meje, zračni prostor pa za 24 ur. Ibn Auf je tudi razglasil prekinitev ognja po vsej državi, tudi v pokrajinah Darfur, Modri Nil in Južni Kordofan, kjer se je Baširjeva vojska borila s tamkajšnjimi domorodnimi uporniki.

Državo so že od decembra lani pretresali protesti proti Baširju, ki je z udarom na oblast prišel leta 1989 in je bil eden afriških predsednikov z najdaljšim stažem. Mednarodno kazensko sodišče ga je obtožilo zaradi genocida v Darfurju. Protesti, ki so se začeli zaradi velike podražitve kruha, so se kmalu sprevrgli v proteste proti predsedniku z zahtevo po njegovem odstopu. V nasilnem odzivu oblasti je umrlo okoli 50 ljudi.