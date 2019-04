#video Prvaki NHL na krilih Ovečkina in Backstroma do uvodne zmage

Hokejisti Washington Capitals so že na prvi tekmi končnice severnoameriške lige NHL proti Carolina Hurricanes pokazali, zakaj so branilci Stanleyjevega pokala, saj so najboljši takrat, ko to največ šteje. Nicklas Backstrom in Aleks Ovečkin sta skupaj dosegla tri zadetke iz prvih osmih strelov in popeljala gostitelje do zmage s 4:2.