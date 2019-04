Hokejisti Brunica so na premieri finala alpske lige povedli v seriji na štiri zmage. Italijani so dva dni po koncu izenačenega polfinala z Jesenicami izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Olimpijo s 3:0.

Ljubljančani so že dan pred tekmo odpotovali na Južno Tirolsko in napovedali odkrit boj na zmago. Po uvodni tretjini, kjer sta obe moštvi po petkrat ustrelili proti nasprotnikovim vratom, se je dogajanje na Rienzstadionu razživelo v drugem delu. Tivolski hokejisti so pozabili na disciplino in si na tekmi privoščili 32 kazenskih minut, medtem ko igralci Brunica niso prejeli niti ene kazni. Gostitelji so za vodstvo izkoristili številčno prednost in še pred koncem tretjine z drugim zadetkom zlomili odpor Olimpije. Ljubljančani so zatajili v napadu in sploh niso dosegli gola. Razmerje v strelih je bilo 29:25 za Brunico, ki je v zadnji minuti s tretjim golom potrdil zanesljivo zmago.

Druga tekma finala bo nocoj na Južnem Tirolskem, serija pa se bo v Tivoli preselila v nedeljo.