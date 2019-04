Trener Olimpije Jure Zdovc je pred obračunom 7. kroga lige za prvaka v košarkarskem državnem prvenstvu proti Primorski ugotavljal, da bo to dober preizkus za njegovo moštvo, ki je na zadnjih tekmah zaigralo bolje. Končni razplet je bil verjetno težko prebavljiv, saj se je izkazalo, da so Koprčani enostavno preveč kakovostno moštvo. V drugem polčasu so se namreč košarkarji trenerja Jurice Golemaca sprehajali mimo nasprotnika in mu zadali boleč poraz. Primorska brez poraza tako zaseda prvo mesto v ligi za prvaka, Olimpija pa je z dvema na drugem. Moštvi se bosta v zaostali tekmi 2. kroga znova pomerili v nedeljo v Kopru ob 19. uri.

Obračun med novopečenima članoma lige ABA Primorsko in 2. lige ABA Olimpijo je včeraj v dvorani Tivoli predvsem v prvi četrtini postregel z dobro košarko. Košarkarjem ljubljanskega moštva se očitno pozna, da so vsaj načeloma usvojili ideje trenerja Jureta Zdovca, saj je njihova igra precej bolj tekoča in samozavestna. Koprčani pa so po preboju v jadransko elito še dodatno prepričani, da si lahko prvič v klubski zgodovini pokorijo tudi slovensko konkurenco. Po napadalno usmerjenih prvih desetih minutah je v drugih sledil padec odstotka meta na obeh straneh, vse bolj pa je v ospredje začelo prihajati dejstvo, da ima Primorska precej bolj pametno sestavljeno moštvo od Olimpije. Predvsem Čakarun je premeteno izkoriščal prednost v moči pod obročem in prihajal do lahkih košev, kar mu je skupaj s soigralci prineslo šest točk naskoka ob polčasu.

Zdovc je na hrvaškega centra v slačilnici svoje igralce zagotovo opozoril, a v nadaljevanju bržkone prišel do ugotovitve, da ima Primorska enostavno predobro moštvo za Olimpijo. Koprčani so namreč v drugih dvajsetih minutah na krilih izjemnega Šiška, ki je najprej razigral soigralce, nato pa še sam začel zadevati, Harrisa ter že omenjenega Čakaruna povozili Ljubljančane, ki so v zaključku lahko le ublažili poraz. »Dobro smo se pripravili na tekmo in igrali maksimalno. Olimpiji se vidi, da ima v igri glavo in rep. Deluje precej bolje in zagotovo nas do konca sezone z njo čakajo še težki dvoboji,« je povedal Jurica Golemac. Precej manj zadovoljen je bil Jure Zdovc. »Znova smo delali začetniške napake, ki jih ne bi smeli, če želimo biti konkurenčni proti odlični Primorski. Pozna se nam, da smo tanki na mestu organizatorja igre, saj Tomić odhaja na operacijo ramena in je izgubljen za sezono. Ko se Špan utrudi, imamo težave, kar nasprotniki vedo in izkoristijo. Ne smemo obupati in že v nedeljo proti Primorski v Kopru kreniti po zmago.«

Liga Nova KBM, za prvaka 1. Primorska 6 6 0 507:377 12 2. Olimpija 6 4 2 420:399 10 3. Krka 7 3 4 518:519 10 4. Rogaška 7 3 4 532:570 10 5. Hopsi 7 3 4 490:528 10 6. Helios 7 1 6 500:574 8