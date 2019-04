Redni del sezone v ligi NBA je sklenjen, 16 moštev pa bo v noči na nedeljo v končnici nadaljevalo boj za naslov prvaka. V izločilnih bojih to pot ne bo slovenskega predstavnika. Medtem ko je bilo za Dallas Luke Dončiće že dalj časa znano, da nima možnosti za napredovanje, se je Miami Gorana Dragića za podaljšanje sezone boril do 81. tekme, a mu naposled ni uspelo. Zadnje dni v ligi NBA sta sicer zaznamovala Dwyane Wade in Dirk Nowitzki, ki sta sklenila bogati karieri.

Luka Dončić novinec sezone Prvo sezono v ligi NBA je Luka Dončić sklenil s številkami, ki jih je pričakoval malokdo. Povprečno je na tekmo dosegal po 21,2 točke, 7,8 skoka in šest asistenc. Novince, ki so dosegali več kot 20 točk ter po vsaj pet asistenc in skokov, lahko preštejemo na prste ene roke – Oscar Robertson (1961), Michael Jordan (1985), LeBron James (2004) in Tyreke Evans (2010). 20-letni Ljubljančan je ob tem zbral še osem trojnih dvojčkov. Čeprav liga NBA zaradi svoje marketinške usmerjenosti ustvarja vtis, da je »dirka« za naziv novinca leta s Traejem Youngom iz Atlante tesna, v resnici ni. To potrjuje tudi anketa, ki so jo med strokovnjaki, ki pokrivajo košarko, izvedli pri ameriški športni televiziji ESPN. Kar 92,5 odstotka ljudi bi za novinca leta izbralo Dončića, le 7,5 odstotka pa Younga. »Luka Dončić je najboljši novinec po LeBronu Jamesu, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu, Michaelu Jordanu… Skratka najboljšimi igralci v zgodovini lige,« je o Dončiću povedal trener Dallasa Rick Carlisle. Težja sezona je za Goranom Dragićem pri Miamiju, ki je vmes zaradi operacije na desnem kolenu počival tri mesece. Po povratku je sicer prikazal nekaj izjemnih predstav, a se mu je poznalo, da po operativnem posegu potrebuje čas za dvig fizične pripravljenosti. Dragić, ki je v letošnji sezoni dosegal po 13,7 točke in 4,8 asistence na tekmo, ima še enoletno pogodbo z Miamijem, po kateri lahko prejme 19,2 milijona dolarjev, a tudi možnost, da sam odloča o svoji usodi. Lahko sprejme dogovorjeno ali pa odkloni in se poda v lov za novo nekajletno pogodbo.

Ostal le še Vince Carter Zadnje dni rednega dela lige NBA sta sicer zaznamovala Dwyana Wade in Dirk Nowitzki, ki sta končala karieri. 37-letni Wade je naslov prvaka lige NBA osvojil trikrat, 40-letni Nowitzki pa enkrat. Oba sta na svoj način zaznamovala zgodovino lige NBA in vplivala na novo generacijo košarkarjev, zato bosta za vedno veljala za velikana tega športa. Edini igralec, ki je v ligo prišel v devetdesetih letih, je po odhodu Nemca tako ostal Vince Carter, ki je pri 42 letih potrdil, da bo igral še vsaj eno sezono. Izjemen dosežek je znova uspel košarkarju Oklahome Russllu Westbrooku, ki je še tretjo sezono zapored povprečno na tekmo beležil trojni dvojček (22,9 točke, 11,1 skoka, 10,7 asistence), prihajajoči finale bo prvi po letu 2010, v katerem ne bo LeBrona Jamesa, legendarni Magic Johnson pa je v torek poskrbel za šok, ko je po le letu dni nenadejano odstopil z mesta vodje košarkarskih operacij pri LA Lakers.