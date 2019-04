Mestna občina Ljubljana je včeraj že tretjič podelila naziv naj blok. Dobitniki naziva za leto 2018 so stanovalci bloka z naslovom Bilečanska ulica 2 in 5, ki so se laskavega naslova zelo razveselili in so poudarili, da so dobri medsoseski odnosi ključni pri uresničevanju vsakega ukrepa znotraj bloka in zunaj njega. Občina je stanovalce omenjenega bloka nagradila s plaketo naj blok 2018, hkrati pa jim je kot nagrado podarila zastavo in 20 sadik vrtnic Ljubljana. Javno podjetje Energetika Ljubljana pa jim bo elektriko za skupne prostore ponudilo po ugodnejši ceni.

Poleg bloka na Bilečanski ulici 2 in 5 so se v finalu za naziv naj blok 2018 potegovali še bloki na Linhartovi cesti 60, Močnikovi ulici 10, Brilejevi ulici 19, Zaloški cesti 65, 64a, in 65b, Rašiški ulici 1 in Tržaški cesti 490.

Spodbuda stanovalcem večstanovanjskih stavb Akcijo podeljevanja naziva naj blok je ljubljanska občina začela v letu 2016, ko se je prestolnica kitila z naslovom zelena prestolnica Evrope. Zasnovali so jo na pobudo enega od občanov. Prvi blok, ki ga je občina ocenila za naj blok leta 2016, je bila stolpnica na Topniški 45. Tudi naslednje leto je naziv ostal v četrtni skupnosti Bežigrad, in sicer si je naziv prislužil blok na Smoletovi 12, 12a in 12b. Na občini so pojasnili, da je namen izbora najboljšega bloka leta stanovalce večstanovanjskih stavb spodbujati, naj »po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja. S tem želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana mesto, ki ves čas stremi k zelenim aktivnostim na vseh področjih«.