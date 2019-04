Kot so izpostavili, sta Šarec in Li »potrdila tradicionalno zelo dobre odnose med državama, ki se poglabljajo na številnih področjih«. Šarec je izpostavil pomen krepitve dvostranskega gospodarskega sodelovanja in izrazil zadovoljstvo nad kontinuirano rastjo blagovne menjave med državama.

Za Slovenijo, ki ima izvozno usmerjeno gospodarstvo, je pomembno, da sodelovanje v pobudi 16+1 odpira vrata slovenskim podjetjem. Med perspektivnimi področji sodelovanja je slovenski premier izpostavil avtomobilsko industrijo, farmacijo, visoke tehnologije, civilno letalstvo in znanost, so še sporočili iz Ukoma.

Dodali so še, da je slovenski premier povabil predsednika kitajske vlade Lija na obisk v Slovenijo.