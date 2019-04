April je v Trbovljah čas za okoljske projekte, ki so se v načrtih oblikovali med jesenjo in zimo. Občina Trbovlje je kot prva zasavska občina v minulem letu uspešno kandidirala na razpisu Interreg in iz tega naslova pridobila namenska evropska denarna sredstva za razvoj turizma in ohranitev industrijske dediščine.

V sklopu omenjenega projekta bo novo podobo dobila tudi lokacija v središču mesta pri krožnem krožišču. »To je le eden od projektov, ki bodo realizirani v sklopu projekta Inspiracija v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014–2020, sofinancira pa ga EU iz sredstev sklada ESRR,« pojasnjujejo na občini. Poleg infrastrukture bo nova tudi prostorska ureditev ter navezava zgornjega in spodnjega platoja, postavitev šestih tako imenovanih kulturnih točk s klopmi in strehami na sončne celice, ki bodo omogočale proizvajanje električne energije za napajanje mobilnih naprav in osvetlitve.