Ni prvič, da je hrvaška Istra prizorišče za ameriški film. Niti ni prvič, da so zvezdniki prišli v Rovinj. Toda hrvaški mediji zvesto sledijo vsakemu koraku igralcev Salme Hayek, Ryana Reynoldsa in Samuela L. Jacksona, ki trenutno v Rovinju snemajo drugi del akcijske komedije Krij mi hrbet. Pozneje se bo filmska ekipa preselila v Zagreb, kjer jo boste lahko videli okoli prvega maja.

Hayekova in Jackson sta v Istro priletela iz Londona in že isti večer sta se s skupno fotografijo pohvalila na instagramu. Češ da sta na prečudoviti lokaciji, ki jo striktno poimenujeta po italijansko Rovigno. Kar pa Hrvatov ne moti, da se ne bi cedili ob komplimentih, ki jih na račun lepote kraja izrekajo zvezdniki. Filmska ekipa biva v dveh prestižnih hotelih, Lone in čisto novem hotelu Park. Med snemanjem, na katerem se je denimo Samuel L. Jackson vozil s staro rusko lado, se občasno potikata po mestu. Tako so Jacksona ujeli, kako je na tržnici sredi mesta pokušal oljčno olje in druge ekoizdelke, kasneje pa je v eni izmed številnih rovinjskih restavracij obedoval školjke in sladico s tartufi. Hayekova je medtem pozirala ob bazenu z napihljivo blazino v obliki lubenice, čeprav hrvaški javnosti ni popolnoma jasno, zakaj igralka kljub visokim pomladim temperaturam po mestu hodi oblečena v bundo.

Njena dobra prijateljica Samantha Lopez, fotografinja, ki je z igralko prišla v Rovinj, je poleg nekaj pejsažev kraja objavila tudi poziv, naj ljudje pomagajo gospodu Grofu, ki hrani rovinjske mačke in jih »varuje pred ljudmi, ki jih želijo zastrupiti«, kot je zapisala ob fotografiji. Željko Temunović Grof je rovinjski posebnež, boem, filozof in, kot bi včasih rekli, galeb, ki deluje na glavnem rovinjskem trgu in res vsak dan hrani potepuške mačke, s katerimi se pogovarja po madžarsko. S hollywoodsko pomočjo bodo torej rovinjske mačke dobro nahranjene.