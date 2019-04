V dvoboju ekip sredine lestvice sta si moštvi prizadevali priti do pomembnih točk, s katerimi bi se pred tekmo šesti Aluminij približal mestom, ki vodijo v Evropo, deveta Gorica pa bi naredila korak za pobeg z mest za dodatne kvalifikacije. Na koncu so bili po učinkovitem drugem polčasu boljši domači in dosegli osmo zmago na svojem igrišču v sezoni.

Na težkem in razmočenem terenu, ki ga je namočilo deževje, je bilo težko igrati, tako da je bilo priložnosti v prvem delu malo, prav tako pa dobrega nogometa.

A že takoj na začetku je domača ekipa iz praktično prve akcije dosegla edini gol v prvem polčasu. Matic Vrbanec je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Luka Štor sprejel žogo na kakšnih 14 metrih, se obrnil in nato z natančnim strelom premagal vratarja Grego Sorčana.

Pozneje je bilo dogajanje manj razburljivo, premoč je sicer imela Gorica, toda brez prave priložnosti za izenačenje, še najbližje je bil Rok Grudina v 11. minuti, a je njegov poskus iz bližine ubranil domači vratar Luka Janžekovič.

Prosti strel Lucasa Maria Horvata za Gorico v 20. minuti ni bil preveč nevaren, domači pa so v 30. minuti protestirali, ko je v kazenskem prostoru po posredovanju domače obrambe padel Vrbanec, vendar sodnik ni pokazal na belo točko.

Precej bolj razgiban, boljši in tudi bogatejši z zadetki je bil drugi polčas. Začelo se je v 55. minuti, ko je Gorica izenačila; Andrija Filipović je prodrl v kazenski prostor domačih, kjer so ga zrušili, enajstmetrovko pa je hladnokrvno izkoristil Etien Velikonja.

A že dve minuti pozneje so domači spet vodili. Akcijo je začel Elvir Maloku, njegov strel z desne je Sorčan še ubranil, a je žogo odbil le do Štora, ki jo je s kakšnih dveh metrov poslal v mrežo.

Domači so bili vse bolj razpoloženi, imeli pa so tudi nekaj smole, saj so do konca tekme kar trikrat stresli okvir gola. Prvič v 79. minuti, ko je meril Verbanec, odbito žogo pa bi skorajda v gol poslal Štor, toda Sorčan je bil zbran. Nato pa je prečko v 82. minuti zadel še danes najbolj razpoloženi igralec Aluminija Štor.

Vseeno pa so domači - Goričani so bili v drugem polčasu precej nenevarni, le ob strelih Roka Grudine in Žige Lipuščka se je moral domači vratar nekoliko bolj potruditi - prednost kmalu še povišali. Zadel je Sanin Muminović, ki mu je s slabim posredovanjem po strelu od daleč pomagal tudi Sorčan, žoga je gostujočemu vratarju namreč med nogama ušla v gol.

Za konec pa so domači že v sodnikovem dodatku še tretjič zadeli le okvir vrat, tokrat je bil za las nenatančen Dejan Petrović, ki je zadel vratnico.

Kidričani bodo v 27. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani, Novogoričani pa bodo gostili Krško.