Dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Europe Robotics: Vse, kar smo doslej obljubili, smo naredili

Hubert Kosler, ki se z roboti ukvarja tri desetletja, je največ pripomogel k temu, da se je Slovenija znašla na svetovnem zemljevidu robotike. Izhaja iz premožne družine. Njegov prapraded Peter Kosler, ki je sredi 19. stoletja izdelal prvi zemljevid slovenskih dežel in pokrajin, je imel žilico tudi za posle. Ustanovil je Pivovarno Union. Po drugi svetovni vojni so Koslerjevim nacionalizirali premoženje. Tudi zato je bil 60-letni Hubert Kosler vzgajan v duhu, da ti lahko vzamejo vse, znanja pa ti ne morejo. Doktoriral je na ljubljanski strojni fakulteti. Bogastvo, znanje in izjemni poslovni uspehi ga niso prevzeli.