V Dnevniku 9. aprila 2019 je spoštovana Tanja Lesničar - Pučko pod naslovom »Tu nekaj grozno smrdi. Po rasizmu« objavila šokantno zgodbo o rasističnem izpadu v Ljubljani, ko je natakarica ob asistenci varnostnika ter na pobudo dveh fantov, ki ju je motila barva kože obiskovalca, ponižala francoskega gosta, rekoč, da smrdi in da mora zapustiti lokal, kar je ta s prijateljem tudi storil. Vsekakor »zanimiva« izmenjava izkušenj med dijaki poljanske gimnazije in njihovimi vrstniki iz Francije. Verjamem, da si jo bodo akterji za vedno zapomnili.

Prav je, da se ponovi ime lastnika lokala, to je Gast ent, d. o. o., direktorja Aleša Prestorja. Prav pa bi tudi bilo, da ne glede na vse silne predpise, ki ščitijo človekove pravice, od ustave in njenih varuhov navzdol, odreagira sistem oziroma država. Če pa ni resnično nihče odreagiral na navedeno situacijo, dajem sam javno prijavo proti akterjem dogodka in pričakujem, da bodo tako preiskovalni kot pravosodni organi reagirali na način, da s sankcijami povemo, da je tak nacifašizem in rasizem v Sloveniji nesprejemljiv. Jasno in pravočasno. Le najdite ustrezen predpis in voljo za rešitev. Ustava je tu namreč jasna.

Hkrati pa lepo prosim, da preveč ne opletamo z etiko in moralo v takšnih primerih in ob dogodkih, kjer to absolutno ni umestno. Vsekakor pričakujem, da se bo ustrezna novica pristojnega organa kmalu pojavila v istem časopisu. Če se ne bo, bom začel resno sklepati, da ne smrdi le v lokalu oziroma klubu Shooters pod ljubljansko Metalko, temveč tudi v državi, ki takšne dogodke dopušča.

Miloš Šonc, Grosuplje