Slovenska teniška igralka Polona Hercog nadaljuje odlične igre. V Luganu se je uvrstila v četrtfinale, na zmagoviti poti pa je premagala dve uveljavljeni igralki. V Švici potrjuje odlično formo, ki jo je pokazala na turnirju v Miamiju. Oba dvoboja je dobila na način, ki jo v preteklosti ni krasil. Tako proti Španki Carli Suarez Navarro kot proti Romunki Soroni Cirstea je izgubila prvi niz, nato pa dvoboj obrnila sebi v prid.

Žreb do Štajerke ni bil prizanesljiv, saj se je morala že v prvem krogu pomeriti z drugo nosilko, ki je svoje največje uspehe v karieri dosegla na peščeni podlagi. Statistika kaže, da je bila Mariborčanka malenkostno uspešnejša v večini prvin ter bila zasluženo boljša od druge nosilke in 27. igralke sveta. Izjemno izenačen je bil dvoboj s Sorono Cirsteo, ki je bila pred desetimi leti četrtfinalistka Rolanda Garrosa. Romunka je že po 20 minutah povedla s 5:1. Slovenka se ni predala, dobila naslednji dve igri in našla pravi ritem. Niz je Polona Hercog izgubila s 3:6.

Pri vodstvu Mariborčanke s 3:2 v drugem nizu je bil dvoboj zaradi dežja dalj časa prekinjen. Tekmici sta igrali kakovostno in izenačeno, Sorona Cirsteo pa je pri vodstvu s 6:5 servirala za zmago. V težkih trenutkih je Polona Hercog pokazala pravi obraz ter dobila enajst od trinajstih točk, tako da je podaljšano igro dobila celo brez izgubljene točke. Da je slovenska igralka odlično psihološko in fizično pripravljena, je dokazala v tretjem nizu. Pri zaostanku s 3:4 je dobila dvanajst točk zapored ter se veselila uvrstitve v četrtfinale.

Osemindvajsetletna Polona Hercog je proti leto starejši Romunki izgubila prve tri medsebojne tekme, zadnji dve pa je dobila. Z 2:1 v nizih je bila boljša na trdi podlagi lanskega oktobra v Pekingu. Slovenska igralka se bo jutri v četrtfinalu pomerila proti Rusinji Veroniki Kudernetovi. Z uvrstitvijo v polfinale bi Polona Hercog osvojila najmanj 110 točk za svetovno lestvico ter dobrih 11.000 dolarjev nagrade, v primeru poraza pa se bo morala zadovoljiti s 60 točkami in dobrimi šestimi tisočaki ameriških dolarjev.

Na turnirju v Bogoti poteka turnir z enakim denarnim skladom kot v Luganu (250.000 ameriških dolarjev). Na njem je turnir zaradi težav z vidom, kot je poročala uradna spletna stran, izpustila Dalila Jakupović. Zanimivost turnirja, ki je bil prav tako večkrat prekinjen zaradi dežja, je bila, da sta se od prvih petih nosilk v drugi del prebili le Slovenka Tamara Zidanšek in Slovakinja Anna Carolina Schmidlova. Konjičanka je imela težko delo, saj je Rusinjo Irino Hromačevo premagala s 4:6, 6:1, 6:4.