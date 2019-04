Elvisa Šljivarja, ki konec marca ni mogel skrivati navdušenja, ker so ga po štirih mesecih izpustili iz pripora, je danes razveselila še boljša novica: obtožbe so ga oprostili. Sodnica Nina Drozdek Draganić je razsodila, da s tem, ko je novembra streljal na pokriti terasi lokala na Zaloški cesti, kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ni zagrešil. »Vaše dejanje je bilo na ravni prekrška,« je pojasnila. Sodba sicer še ni pravnomočna, tožilka Alenka Mordej se še vedno lahko pritoži na višje sodišče.

Tožilstvo za zaporno kazen

Kot smo že pisali, je 33-letni Šljivar pištolo znamke Crvena zastava, kalibra 9 krat 19 milimetra, 29. novembra usmeril v steno pokrite terase Mangas bara in šestkrat sprožil. Tam so bili takrat tudi njegov prijatelj, dva gosta in natakarica. Šljivar se je zagovarjal, da je ta dan obiskal prijatelja, vsega obupanega, ker mu je v prometni nesreči v Švici umrlo dekle. Za pasom je imel pištolo in ponavljal je, da je njegovo življenje poslej brez smisla. Ker se je bal, da bi si kaj naredil, mu je orožje vzel. Nameraval ga je shraniti doma, na poti pa se je ustavil še v baru. Tam je kolegoma povedal za pištolo in ugibali so, ali je sploh prava. Šljivar se je na koncu namenil to preveriti. Kot je dejal, je bil zelo presenečen, ko je začelo pokati. Šefinji lokala se je opravičil, na poti domov je od šoka bruhal, sam se je javil policiji.

Sicer že obsojeni Šljivar je bil obtožen povzročitve splošne nevarnosti, zaradi česar mu je grozilo do pet let zapora. A odločilno je bilo mnenje balističnega strokovnjaka Franca Sabliča, ki je na pobudo obrambe podal pisno oceno ogroženosti ljudi, ki so bili tisti trenutek na terasi. Po njegovem mnenju so bili streli usmerjeni ciljno, v predel, stran od natakarice in gostov. Njihovo življenje ni bilo neposredno ogroženo. Ker je Sablič pri tem stališču vztrajal tudi, ko je bil konec marca zaslišan na sodišču, je sodnica obtoženega izpustila iz pripora.

Tožilka Mordejeva je danes kljub temu vztrajala pri njegovi krivdi in predlagala leto in pet mesecev zapora ter preklic že prej izrečene pogojne obsodbe. Po njenih besedah je neposredna ogroženost ljudi stvar presoje, ki se ne da natančno določiti oziroma izračunati. Opozorila je, da je streljanje nevarno in da ko je izstrelek sprožen, ni več mogoče vplivati na njegovo smer. »Strelcu se lahko zatrese roka, izstrelek zadene predmet in spremeni smer,« je izjavila.