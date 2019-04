Židan je v nagovoru spomnil, da je romska kultura na evropskih tleh prisotna že od 14. stoletja in je sestavni del evropske kulturne dediščine. Življenje Romov pa po njegovih besedah ni bilo in ni vedno lahko, saj so bili Romi pogosto preganjani in diskriminirani. »Vendar pa moderna Evropa zagotavlja načelo sobivanja, strpnosti in pogovora, ki nas vse skupaj bogati. Včasih smo uspešni, včasih žal ne, ali pa ne v celoti. Zato je pred nami še mnogo dela,« je dejal.

Na slovesnosti so se s kulturnim programom predstavili romski otroci iz pripravljalnega vrtca in večnamenskega centra v naselju Kerinov grm v Občini Krško, ki delujeta v okviru projekta Skupaj za znanje. Odprli so tudi fotografsko razstavo Vsi otroci so naši otroci - Sa čhavora hile mengare čhavora, ki jo je pripravil Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Ta bo na ogled v preddverju velike dvorane DZ do petka do 12. ure.

Minister za kulturo Poznič pa je na ministrstvu sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije iz Murske Sobote in otroke romskega naselja Kerinov Grm, ki so vključeni v projekt Skupaj za znanje. Ob tem je poudaril, da mora vsaka družba razvijati vse tisto, »kar s sabo nosi tako topla, stara kultura, kot je romska kultura«.

Na ministrstvu za kulturo deluje služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, so pojasnili na spletni strani in dodali, da je bilo prav ministrstvo za kulturo prva institucija, s katero je romska skupnost sodelovala. Cilj projekta Skupaj za znanje je nuditi podporo in pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem ter jih spodbuditi k pridobivanju novih znanj in izkušenj tudi izven šolskih prostorov.

Naselje Kerinov Grm v občini Krško predstavlja primer dobre prakse, kjer v okviru projekta delujeta Pripravljalni vrtec Kerinov Grm in Večnamenski center Kerinov Grm ob sodelovanju z Osnovno šolo Leskovec pri Krškem in njihovim vrtcem.