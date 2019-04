Navodilo med drugim vsem škofom, duhovnikom, diakonom, redovnikom in redovnicam ter ostalim verskim uslužbencem Katoliške cerkve v Sloveniji nalaga dolžnost, da centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu v najkrajšem možnem času naznanijo vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi, s katero je soočen pri opravljanju verske dejavnosti, in sicer ne glede na čas dogodka.

Prav tako so vsi verski uslužbenci dolžni ves čas dejavno sodelovati pri preiskavi državnih organov suma spolne zlorabe. Preden ne s sumom ali informacijo o spolni zlorabi seznanijo državnih organov, tudi ne smejo začeti nobene oblike cerkvene preiskave spolne zlorabe, določa navodilo.

Obžalujejo kazniva dejanja nekaterih duhovnikov

Kot so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK), so škofje na seji stalnega sveta, na kateri so sprejeli omenjeno navodilo, obžalovali kazniva dejanja, ki so jih storili nekateri duhovniki in s tem prizadeli žrtve, njihove družine in vernike. Hkrati so podprli stališče papeža Frančiška za skupno zavezanost ničelni stopnji tolerance do vseh oblik spolnega nasilja, »se dosledno zavzeli za zaščito otrok in izrazili podporo tako žrtvam spolnih zlorab kot tudi vsem duhovnikom in pastoralnim delavcem, ki požrtvovalno delajo z mladimi«, so zapisali.

Seja stalnega sveta SŠK je bila posvečena prav zaščiti otrok v Katoliški cerkvi. Na seji so se škofje med drugim srečali s člani ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK, pri čemer jim je predsednik skupine Alojz Milharčič predstavil letno poročilo o delovanju. Član komisije Andrej Naglič je podal priporočila za zaščito otrok in učinkovitejšo obravnavo sumov spolnega nasilja v Cerkvi, članica Alenka Klemenc pa je predstavila psihološko-svetovalni pomen delovanja skupine.

Na pobudo SŠK so se škofje sestali tudi z višjim kriminalističnim inšpektorjem Generalne policijske uprave Gorazdom Jesenkom, ki jim je predstavil področje spolnih deliktov ter odgovoril na postopkovna in pravna vprašanja s področja zaščite otrok.