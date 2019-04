Kot je povedal oškodovanec, ki ga je marca lani zaslišal preiskovalni sodnik, sta bila v času ropa v hiši še njegova soproga in sin. Trije roparji so jih zvezali, ko pa jim je njegov sin odklenil trezor, v katerem je bilo le nekaj gotovine, so denar vzeli in zbežali.

Pojasnil je, da je v času ropa imel čuden, smrten strah, po ropu pa je so ga odpeljali na celjsko urgenco. Vsi trije zaradi psihičnih težav hodijo k psihiatru, je povedal. »Sin težko zaspi, strah ga je biti tudi sam v hiši. Zdaj, ko kdo pozvoni, večkrat preverimo, kdo zvoni, vrata pa trikrat zaklenemo,« je dejal oškodovanec.

Na vprašanje tožilke Jasne Leskošek, ali pozna obtoženega Jelena, je oškodovanec odgovoril, da ga pozna, saj je brat obtoženega delal v njegovem podjetju šest let. Po besedah oškodovanca je brat obtoženega imel tudi ključ od njihove hiše, na spomni pa se, da bi Jelen kdaj prišel v hišo.

Na vprašanje sodnice Natalije Drev Mijošek, koliko škode je nastalo pri ropu, je oškodovanec odgovoril, da je škodo ocenil na 18.500 evrov in da med zaseženimi predmeti v hišnih preiskavah pri roparjih ni prepoznal niti ene svoje stvari. Dodal je še, da je njihov pes, ki je bil leta 2017 star 12 let, med ropom spal ob hiši.

Jelen: Obtožba je konstrukt in izmišljotina

Sojenje se bo nadaljevalo v ponedeljek, ko naj bi pričala še dva oškodovanca.

Jelen, ki na sojenje prihaja iz pripora, se je sprva s tožilstvom pogajal o priznanju krivde, a do dogovora ni prišlo. Nato je na predobravnavnem naroku zahteval izločitev dokazov, povezanih s prisluhi. Sodišče je njegove zahteve pravnomočno zavrnilo.

Ob začetku sojenja je nato v prebranem zagovoru zanikal očitke o vpletenosti v dogajanje in dejal, da je obtožnica zoper njega konstrukt in izmišljotina. Vztraja, da ima alibi, da vseh članov hudodelske združbe iz obtožnice niti ne pozna in da ga omenjena druščina niti ni preveč marala.

Kot je dodal, je v času pripora slišal od drugih pripornikov, da naj bi se preostali člani druščine dogovorili, da ga bodo v primeru, če bo šlo kaj po zlu, omenjali kot glavnega organizatorja ropov.

Preostala peterica polnoletnih soobdolžencev je že pravnomočno obsojena, saj so se vsi pokesali in s tožilstvom podpisali sporazum o priznanju krivde. Denis Mihalić bo tako v zaporu na Dobu 14 let in devet mesecev, njegov brat Leon štiri leta in devet mesecev, Aleksander Levec devet let in deset mesecev, Simeun Filipović dve leti in dva meseca, Tim Lampret pa dve leti in tri mesece.

V združbi je bila tudi mladoletnica, zoper katero pa poteka ločeno tajno sojenje.