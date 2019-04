»Do te odločitve nas je pripeljala izgorelost in nemoč zagotavljati našim bolnikom varno, strokovno in empatično obravnavo,« so v dopisu zapisali družinski zdravniki ZD Slovenj Gradec s prvopodpisano strokovno vodjo ZD Slovenj Gradec Lucijo Hrastelj Prater. Dopis so poleg vodstvu ZD posredovali še ministrstvu za zdravje, sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum in strokovni direktorici Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Jani Makuc.

Zdravniki ZD Slovenj Gradec so navedli, da že od ustanovitve regijskega urgentnega centra, ki ima sedež v bližnji bolnišnici, opozarjajo, da samo zdravniki ZD Slovenj Gradec ne bodo uspeli zagotavljati neprekinjenega 24-urnega dela v urgentnem centru, ker zaradi pomanjkanja zdravnikov težko zagotavljajo že delo svojih rednih ambulant.

Opozorili so, da so kljub več pozivom k pomoči in dialogu pri ostalih organizatorjih zdravstvenih storitev v regiji - pri tem so navedli ZD Dravograd, ZD Ravne na Koroškem, Zdravstveno reševalni center Koroške in bolnišnico - doslej naleteli na gluha ušesa in nepripravljenost na reorganizacijo dela in prerazporeditev obremenitve.

Zaradi preobremenjenosti so zato s 1. majem preklicali soglasje za nadurno delo in s tem, kot so navedli, odpirajo polje možnosti za dogovarjanje o boljših pogojih dela. Zdravniki so se sicer pripravljeni še naprej vključevati v delo v urgentnega centra, a pod drugačnimi pogoji, so navedli.