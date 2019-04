Kot so sporočili z ministrstva, je izvršilni odbor Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) danes soglasno podprl predlog ministrstva, ki ga je konec marca potrdila tudi slovenska vlada.

Center bi vladam, organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih in strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bi pri razvijanju in širjenju zmogljivosti, med drugim z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja. V začetni fazi bi ga gostili na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.