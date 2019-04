Novica je prišla v javnost potem, ko je avstrijski tednik Falter na podlagi informacij iz podrobne preiskave organov pregona, zadolženih za zaščito otrok, objavil, da so na baletni akademiji Dunajske državne opere za poučevanje uporabljali metode iz 19. stoletja. Učenci so bili tepeni, opraskani do krvi, vlečeni za lase in ponižani do te mere, da jih je kar nekaj zbolelo za anoreksijo. Prav tako naj ne bi nihče bdel nad njihovo prehrano in psihološko dobrobitjo, čeprav na spletni strani akademije piše, da bodo za učence dobro poskrbeli.

V podporo navedbam so v časniku objavili fotografijo okrvavljenega stopala enega od učencev po celodnevnem treningu, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.