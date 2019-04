Startup ekipe iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije ali Srbije z inovativno idejo, podprto z dokazom koncepta ali prototipom, se lahko na ARISE Venture Program prijavijo do 5. maja. Prijave startupov, ki si želijo pospešiti rast, pa ABC pospeševalnik zbira vse leto.

Iz dobre ideje delujoč prototip »EIT-jev program ARISE Venture je izjemno dobro zastavljen. Ekipi nadobudnih posameznikov omogoča, da iz dobre ideje razvije delujoč prototip. ARISE Venture posebno pozornost namenja pomoči pri razvoju produkta in zbiranju sredstev za nadaljnjo rast podjetja. Brez finančne in strokovne podpore, ki ju je bila naša ekipa deležna s strani ABC pospeševalnika in EIT Digital, zagotovo ne bi uspeli v štirih mesecih priti od ideje do produkta in podjetja. Razvijamo se naprej in upamo, da bomo kmalu zreli za naslednjo stopnjo - pospeševalni program ABC,« je svojo izkušnjo iz programa opisala Celina Brumec, ustanoviteljica podjetja Paraklito.

Odlična priložnost za zgodnjo pomoč Špela Jovanovič Gaberšek, koordinatorka programa EIT Digital pri ABC pospeševalniku, pa je povedala, da je že lanska pilotna izvedba programa ARISE Venture zabeležila velik uspeh, ki ga pripisuje dejstvu, da zgodnji startupi na svoji poti običajno nimajo zadostne podpore. »Gre za odlično priložnost, da zgodnji startupi dobijo podporo pri razvoju produkta in možnost, da lažje in hitreje vstopijo na trg. Sodelovanje v programu ARISE Venture pomeni izkoristiti vse prednosti ABC-jevega dvakrat nagrajenega programa pospeševanja in razvejanega omrežja EIT Digital.«