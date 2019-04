»Pozor, pijanci, homoseksualci, prešuštniki, lažnivci, homoseksualci /... / Pekel vas čaka. Spokorite se!« se glasi objava avstralskega reprezentanta Israela Folaua, zaradi katere mu grozi odpoved pogodbe s strani avstralske zveze. To pomeni, da bi lahko ekipa Wallabiesev na letošnje svetovno prvenstvo na Japonskem odšla brez enega najboljših igralcev. Ta je pred zgolj dvema mesecema z Avstralci podpisal štiriletno, večmilijonsko novo pogodbo.

»Z nedavnimi objavami na družbenih omrežjih ne predstavlja prepričanj avstralske zveze. Glede na to, da ni olajševalnih okoliščin, bomo z njim prekinili pogodbo,« so uradno sporočili iz vodstva zveze in dodali, da kljub številnim poizkusom niso mogli stopiti v stik z njim.