Sudanska obveščevalno-varnostna služba izpušča politične zapornike po vsej državi, je poročala sudanska državna tiskovna agencija Suna.

Na tisoče ljudi se je že zgrnilo na ulice Kartuma, kjer pozdravljajo padec 30-letnega Baširjevega režima. Tanki so obkolili njegov urad, blokirani so nekateri ključni mostovi, ki vodijo do prestolnice.

Po poročanju CNN je Bašir v hišnem priporu in pod strogim nadzorom. Kot poroča arabska televizijska mreža Al Jazeera, potekajo posvetovanja o ustanovitvi prehodnega sveta.

Vojaki na ulicah z dvignjenimi rokami izražajo solidarnost s sudanskim ljudstvom. Ljudje plešejo in pojejo na ulicah ter vzklikajo: »Nova doba, nov narod«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.