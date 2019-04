Rose Marie Bentley je bila plavalka s petimi otroki, ki so jima z možem pomagali vse do smrti. 99-letnica se je pred tem odločila, da bo svoje telo darovala edinemu akademskemu zdravstvenemu centru v Oregonu OHSU (Oregon Health & Science University).

Tamkajšnji študentje so po njeni smrti odkrili, da je imela na pravem mestu le srce, vsi ostali notranji organi pa so bili na nepravem mestu. Nenavaden pojav so ta teden predstavili na konferenci anatomistov, presenetil pa jih je predvsem zato, ker je Bentleyjeva živela 99 let. Ljudje, s stanjem, ko so organi na napačnem mestu, ki ga medicinska stroka imenuje situs inversus, so pogosto izpostavljeni smrtno nevarnim boleznim srca, so poročali z akademije OHSU.

Študentje so do ugotovitve prišli v sklopu predmeta anatomije s pomočjo asistenta Camerona Walkerja, ko so raziskovali srce umrlega človeka. Opazili so, da so bile krvne žile drugačne, kot pri običajnem pokojniku. Ko so odprli trebušno votlino, pa so odkrili še nenavaden položaj preostalih organov. Neobičajne krvne žile so pripomogle k zaščiti srca, Walker, ki je kasneje raziskoval še podobne primere, pa je ugotovil, da nihče izmed ostalih pacientov ni presegel starosti 73 let. Pojav naj bi sicer doletel enega na 22.000 rojenih otrok.