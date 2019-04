V primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem so cene nepremičnin v zadnjem trimesečju v območju z evrom zrasle za 0,7 odstotka, v EU pa za 0,6 odstotka.

Med članicami je Eurostat največjo rast na letni ravni v zadnjem lanskem četrtletju zabeležil v Sloveniji (+18,2 odstotka), Latviji (+11,8 odstotka) in na Češkem (+9,9 odstotka). Padec so medtem zabeležili v Italiji (-0,6 odstotka).

Na četrtletni ravni je bila rast prav tako največja v Sloveniji (+6,5 odstotka), v Latviji (+4,3 odstotka) in na Malti (+3,8 odstotka), padce pa so zabeležili na Danskem (-1,7 odstotka), v Belgiji (-0,5 odstotka), Veliki Britaniji (-0,4 odstotka), na Švedskem, v Italiji in Franciji (po -0,2 odstotka).