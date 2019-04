Prispevek se bo financiral iz sredstev finančnega načrta zunanjega ministrstva, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da je Venezuela v globoki politični, družbeni, gospodarski in humanitarni krizi. Padec cen nafte in slabo upravljanje brez trajnostnih investicij v infrastrukturo sta državo privedla do hiperinflacije, pomanjkanja hrane in razpada sistema družbenih storitev.

Dodali so, da zaradi humanitarne krize narašča tudi število beguncev in migrantov v sosednjih državah, saj je po podatkih visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) iz Venezuele zbežalo okoli tri ali celo štiri milijone ljudi.

V odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača o pomoči Slovencem v Venezueli pa je vlada zapisala, da skrbno spremljajo razmere. Dodali so, da slovensko veleposlaništvo v Brasilii vzdržuje redne stike s slovenskimi državljani ter osebami slovenskega porekla, ki živijo v Venezueli, ter ima redne stike s predstavniki obeh slovenskih društev v državi.

Kot so pojasnili, so se dosedanje prošnje nanašale predvsem na postopke pridobivanja državljanstva in izdajanja novih potnih listov, medtem ko prošenj za repatriacijo za zdaj ni bilo.

V letu 2017 je bilo po podatkih MZZ vloženih 14 vlog državljanov Venezuele za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi izredne naturalizacije iz nacionalnih razlogov, v letu 2018 je bilo pozitivno rešenih 25 vlog in ena negativno, letos pa je bilo do sedaj pozitivno rešenih 16 vlog in ena negativno.