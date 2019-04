Kim je v sredo podrejenim v vladajoči Delavski stranki naložil, naj poskrbijo za samooskrbnost države, s čimer je očitno želel pokazati, da se po propadlem februarskem srečanju s Trumpom ne namerava ukloniti. Severna Koreja je glede na njegove beseda sposobna izničiti učinek sankcij.

Vrh v Hanoju 27. in 28. februarja, na katerem sta Trump in Kim govorila o jedrski razorožitvi, se je brez dogovora končal tudi zato, ker je Pjongjang terjal takojšnjo ustavitev sankcij. Trump bo sicer danes v Beli hiši, tudi v poskusu vnovičnega zagona dialoga s Severno Korejo, gostil južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kim je v sredo povedal še, da bo razvijajoče se socialistično gospodarstvo zadalo "močan udarec sovražnim silam, ki so se s podplutimi očmi zaračunale, da lahko sankcije Severno Korejo spravijo na kolena," je njegove besede danes povzela KCNA. Severnokorejski voditelj ni omenil niti jedrskega orožja niti ni kritiziral ameriškega predsednika, je še dodala KCNA.

Kim in Trump sta se prvič srečala junija lani in takrat podpisala precej nedoločen dogovor o jedrski razorožitvi Korejskega polotoka. A ker je drugo srečanje ostalo brez vsakršnega dogovora - bilo ni niti skupne izjave, so se pojavila ugibanja o prihodnosti nadaljnjega procesa denuklearizacije.

Obe strani sta sicer izrazili pripravljenost za nadaljnje pogovore. Trump je po Hanoju večkrat ponovil, da ohranja dobre odnose s Kimom in da je blokiral nove sankcije, ki so jih načrtovali za Pjongjang. Tudi Severna Koreja odtlej ni kritizirala Trumpa osebno, tudi ko je prejšnji mesec oznanila, da so sankcije "dejanje proti človečnosti, katerih cilj je uničiti moderno civilizacijo in družbo vrniti v srednji vek".