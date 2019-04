Wade je na zadnji tekmi kariere v ligi NBA vpisal trojni dvojček s 25 točkami, 10 asistencami in 11 skoki. Miami Heat je sicer redni del sezone sklenil s porazom pri Brooklynu s 94:113. Dragić je stopil na parket, a je tokrat igral le devet minut, zgrešil je tri mete na koš ter vpisal dva skoka in eno ukradeno žogo.

Zadnjo tekmo sezone in kariere je odigral tudi nemški zvezdnik Nowitzki, ki je celotno kariero preživel v vrstah Dallas Mavericks. Dallas je izgubil v gosteh pri San Antoniu s 94:105.

Nowitzki je na zadnji tekmi kariere v ligi NBA vpisal dvojnega dvojčka z 20 točkami in 10 skoki. Slovenski čudežni deček in najresnejši kandidat za naziv novinca leta v ligi NBA Dončić je na zadnji tekmi rednega dela sezone počival zaradi poškodbe mečne mišice.

Detroit kot zadnji v končnico

Tako Miami kot Dallas si nista priborila končnice in ne bosta sodelovala v sklepnih bojih za naslov prvaka. Zadnjo vstopnico za drugi del sezone si je z zmago v gosteh pri New York Knicks s 115:89 priborila ekipa Detroit Pistons. Teoretične možnosti so imeli vse do konca košarkarji Charlotte Hornets, ki pa so ostali brez končnice.

V prvi krog končnice, ki se bo začela 13. aprila, so se z zahodne konference uvrstili branilci naslova Golden State, Denver, Houston, Portland, Utah, Oklahoma City, San Antonio in LA Clippers.

Najboljšo osmerico vzhodne konference pa sestavljajo Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston, Indiana, Brooklyn, Orlando in Detroit.

Brez končnice so v vzhodnem delu ostale ekipe Charlotte. Miami, Washington, Atlanta, Chicago, Cleveland in New York Knicks, v zahodnem delu pa Sacramento, LA Lakers, Minnesota, Dallas, New Orleans, Memphis in Phoenix.