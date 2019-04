Columbus je v velikem preobratu nadoknadil zaostanek kar treh zadetkov ter slavil v gosteh pri prvem favoritu, moštvu Tampa Bay Lightning, ki je redni del končala kot lastnik predsedniškega pokala za najboljši izkupiček sezone.

Prednost domačega ledu so na prvi tekmi končnice za razliko od prvih favoritov izkoristili hokejisti New York Islanders, ki so po podaljšku zmagali s 4:3 za 1:0 v uvodnem krogu vzhoda.

Od petih tekem prvega večera končnice so doma slavili le še hokejisti San Jose Sharks, ki so s 5:2 premagali lanske finaliste Vegas Golden Knights za vodstvo z 1:0 v uvodni seriji zahoda.

Tako kot Tampa prednosti domače dvorane v prvih tekmah uvodnega kroga končnice niso izkoristili niti hokejisti Winnipega in Nashvilla.

Dallas Stars je bil boljši od Nashville Predators s 3:2, St. Louis Blues pa je Winnipeg premagal z 2:1.

V drugi krog končnice bo napredovala tista ekipa, ki bo prva v uvodni seriji dosegla štiri zmage.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem se ni uvrstil v končnico.