Bensalah, ki ga je po odstopu dolgoletnega predsednika Abdelaziza Bouteflike alžirski parlament v torek imenoval za začasnega predsednika, je podpisal odlok o razpisu volitev ter volivce pozval, naj se jih udeležijo, je poročala uradna državna tiskovna agencija.

Dolgoletni predsednik Alžirije Bouteflika je bil prisiljen odstopiti po pritisku vrha alžirske vojske in večtedenskih protestih, ki jih je sprožil z napovedjo kandidature za že peti predsedniški mandat. Protesti se kljub temu nadaljujejo, saj protestniki ocenjujejo, da odstop 82-letnega voditelja ne zadošča za uresničitev njihovih zahtev po širših političnih reformah.

Tudi v sredo se je tako več tisoč ljudi zbralo na trgih glavnega mesta Alžir ter zahtevalo odhod zaveznikov dolgoletnega predsednika, med njimi Bensalaha, predsednika vlade Noureddineja Bedouija in predsednika ustavnega sveta Tayeba Belaiza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki opozarjajo, da je Bensalah "desna roka Bouteflike". "Ne zaupamo njihovim obljubam in jih ne želimo niti danes niti jutri," so skandirali.

Načelnik generalštaba alžirske vojske Gaid Saleh je v sredo obljubil, da bo zagotovil preglednost in integriteto v prehodnem obdobju. "Zagotavljam vam, da bo prehodno obdobje priprav na predsedniške volitve nadzorovala vojska, ki bo ostala v pripravljenosti za nadzor te faze z vidika medsebojnega zaupanja (...) in v okviru strogega spoštovanja pravil preglednosti in integritete," je po poročanju dpa dejal Saleh.