Reke s povirjem v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah naraščajo, v porečjih Krke in Kolpe upadajo, drugod pa so večinoma ustaljene. Ponoči bodo močneje narasle manjše reke in hudourniški vodotoki na širšem območju osrednje in vzhodne Slovenije, v četrtek pa tudi večje reke na omenjenem območju.

Ob vodotokih lahko nastopijo razlivanja in lokalne poplavljanja, predvidoma bo reka Krka s pritoki tudi poplavila. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo ojezerila, pričakuje Arso.