Derbi evropskih nogometnih gigantov v Manchestru, ki si ga je ogledal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, se je po pričakovanju začel s prevlado gostov iz Barcelone. Igra je potekala po katalonskih notah, Manchester United je bil v povsem podrejenem položaju. Barcelona je premoč hitro kronala z golom v 12. minuti, ko je bil po lepi kombinaciji strelec Suarez. A Urugvajec je moral na proslavljanje zadetka počakati minuto, saj je linijski sodnik dvignil zastavico za nedovoljeni položaj. Po ogledu posnetka s pomočjo tehnologije VAR je italijanski sodnik Rocchi gol priznal. V uradni statistiki so zapisali, da je bil to avtogol branilca Shawa, ki ga je žoga zadela na poti v mrežo.

Angleži so ustavili Messija

Ker so gostje izpolnili osnovni cilj, gol v gosteh, so pobudo prepustili Manchestru Unitedu, ki pa mu do odmora ni uspelo kreirati velikih priložnosti. Angleži so v drugi polčas vstopili odločno in bili podjetnejši, ker Barcelona ni igrala na ravni svojega ugleda s podajami po globini, ampak je igrala v širino. Čeprav je Barcelona na trenutke težko prihajala do zanjo značilne posesti žoge, je bila premoč Manchestra Uniteda jalova. Angleži na vsej tekmi niso niti enkrat streljali v okvir gola tekmecev. Za Messija je bilo tekme konec v trenutku, ko mu je Smalling v prvem polčasu z grobim prekrškom razbil nos.