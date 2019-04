»Ni me strah zamenjave. Čutim podporo igralcev in predsednika,« je odločen trener Olimpije Robert Pevnik pred današnjim zahtevnim gostovanjem pri razigrani Muri. 50-letni Polzelan je bil na dolgem pogovoru pri predsedniku kluba Mandariću. »Strinjava se, da išče le zmage, prvo mesto in dobro igro. Kaj se bo zgodilo danes ali jutri zaradi izida v Murski Soboti, se sploh ne obremenjujem, niti o tem ne razmišljam. Ponosen sem na delo, ki sem ga opravil in ga še bom v Olimpiji. Verjamem, da bom še dolgo ostal trener Olimpije in našel karakterne igralce, ki bodo čez tri mesece igrali evropske tekme. Prepričan sem, da bomo v Murski Soboti odigrali odlično tekmo. Imamo dovolj kakovosti, da osvojimo vse tri točke,« je samozavesten Pevnik. A realnost je, da se bo moral v primeru poraza posloviti. Nasledil ga bo Safet Hadžić.

Rudar – Celje 0:3 Lokalni derbi je zasluženo pripadel Celjanom, ki so izkoristili prednost igralca več, potem ko je bil po dobre pol ure izključen Damjan Trifković, ki je za dva prekrška prejel dva rumena kartona. Celjani so še tretjič v letošnji sezoni premagali Velenjčane, ki so bili zelo nebogljeni in na vsej tekmi niso sprožili niti enega strela v okvir gola gostov. Rudar je bil daleč od moštva, ki je v nedeljo v Stožicah remiziralo z Olimpijo. Po slabi predstavi v prvem polčasu, ko sta ekipi naredili veliko napak pri podajah, so Celjani premoč kronali šele v drugem delu drugega polčasa. Režiser celjske zmage je bil prvi zvezdnik Rudi Požeg Vancaš. Dosegel je dva lepa zadetka in se s 14 goli utrdil na prvem mestu lestvice strelcev. Zlasti drugi in tretji gol Celjanov sta bila pravi mojstrovini. Andrej Brecl je za vodstvo z 2:0 z roba kazenskega prostora streljal iz prve in zadel malo mrežico. Končni izid je postavil Požeg Vancaš s strelom z dobrih 20 metrov.

Krško – Maribor 0:1 Maribor je v Krškem z neprepričljivo predstavo izzival nesrečo, a je za nove tri točke zadostoval gol Blaža Vrhovca iz prvega polčasa. Na igrišču se ni poznalo, da je med kluboma na lestvici več kot štirideset točk razlike. Vijoličasti so izkoristili začetni zalet, nato sta bila nasprotnika enakovredna. Posavci so pritiskali za izenačenje, a je imel pragmatični Maribor srečo, da Ante Vukušić ni izkoristil dveh zrelih priložnosti. Trener Darko Milanič je z ogledom tekme na tribuni prestal kazen disciplinske komisije NZS za nešportno obnašanje na sobotni tekmi v Kranju. »Vse tekme za naslov prvaka so zahtevne, a pomembne so točke. Cilj smo dosegli. To je Maribor. Krško je v drugem polčasu s tvegano igro iskalo izenačenje, nam pa se je odprla pot v protinapadih, ki jih nismo izkoristili,« je za nacionalno televizijo dejal Blaž Vrhovec. Osmoljenec tekme Ante Vukušić je pristavil: »Pripravili smo si lepše priložnosti, a bomo morali točke za obstanek iskati drugje.«

Domžale – Triglav 6:1 Razigrani Domžalčani so napolnili mrežo Triglava, ki je bil sinoči povsem nedorasel tekmec. Domžale so se z zmago utrdile na tretjem mestu, medtem ko je Triglav začel popuščati po dobrem uvodu v spomladanski del in ga čaka krčevit boj za obstanek. Polom Kranjčanov se je začel v 12. minuti, ko je Drilon Kryeziu dosegel avtogol po podaji Tončija Mujana z leve strani. Nato se je začel šov 33-letnega Bošnjaka Senijada Iričića, ki je dosegel dva spektakularna zadetka. Obakrat je sicer podal pred gol, kjer pa se v gneči žoge nihče ni dotaknil in se je odkotalila v mrežo. Ibričić je sijajno predstavo sklenil s hat-trickom, potem ko je realiziral enajstmetrovko, iz katere je dosegel šesti gol za gostitelje. Vmes sta se med strelce vpisala Shamar Nicholson (z devetimi goli si deli prvo mesto na klubski lestvici strelcev z Ibričićem) in obetavni up Adam Gnezda Čerin. Gostje so častni gol dosegli v zadnji minuti ob pomoči Gabra Dobrovoljca.

Aluminij – Goricadanes ob 15.45, sodnik: Obrenović Kidričanom še ni skopnela zaloga jesenskih točk in ostajajo v stiku s tretjim mestom, na katerem so prezimili. Vendar pa so tridesetim jesenskim na šestih spomladanskih tekmah dodali le še štiri točke. Z enakim spomladanskim izkupičkom je tudi Gorica, ki pa rezultatsko krizo vleče iz oktobra in temu primeren je tudi zdrs na lestvici. Ni malo takih, ki jo vidijo v dodatnih kvalifikacijah. Čeprav se zdi tekma dveh spomladanskih razočaranj nepredvidljiva, je Aluminij favorit. Na zadnjih treh medsebojnih tekmah je Gorico dvakrat premagal in enkrat remiziral. V primerjavi s tekmo s Krškim bo močnejši za povratnika Horvata in Martinovića. Gorica je v popolni postavi, ima pa več težav, kot se je zdelo pozimi, ko so zamenjali trenerja. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Kontek, Martinović, Jakšić, Leko, Muminović, Petrovič, Vrbanec, Maloku, Horvat. Gorica: Sorčan, Halilović, Tomiček, Lipušček, Celcer, Grudina, Šipek, Filipović, Osuji, Velikonja, Smajlagić. Naš namig: 1.

Mura – Olimpijadanes ob 18. uri, sodnik: Skomina Na vročem igrišču v Murski Soboti se obeta spektakel pred polnim stadionom. Mura je razigrana po treh zmagah z razliko v golih 9:0. Težava Olimpije je pomanjkanje moštvenega duha, saj so proti Rudarju dvakrat zapravili prednost dveh golov, ker si igralci niso pomagali med seboj v obrambnih nalogah. Igrali so premalo agresivno in stali predaleč od tekmeca. Pevnik je napovedal nekatere spremembe v zasedbi, a o imenih ni govoril. Bil je skrivnosten: »Na igrišču je včasih bolje imeti tri sedmice kot dva asa. Vedno ko sem to naredil, smo zmagali.« Centralni branilec Bagnack bo manjkal zaradi kartonov, Lupeta je okreval po poškodbi, Kronaveter pa potrebuje igralne minute, da ujame formo. Verjetni postavi – Mura: Obradović, Kous, Peričić, Maruško, Šturm, Lorbek, Kozar, Kouter, Bobičanec, Šušnjara, Maroša. Olimpija: Vidmar, Boakye, Maksimenko, Mujčić, Jurčević, Brkić, Tomić, Savić, Kronaveter, Suljić, Kidrič. Naš namig: 0.

Rudar – Celje 0:3 (0:0) Strelca: 0:1 Požeg Vancaš (68), 0:2 Brecl (84), 0:3 Požeg Vancaš (90). Stadion Ob jezeru, gledalcev 400, sodnik: Vinčić (Maribor), rumeni kartoni: Trifković, Tomašević; Benedičič, Travner, rdeči karton: Trifković (33, drugi rumeni karton). Rudar: Radan, Hrubik, Bolha, Tomašević, Krefl, Trifković, Črnčič (od 67. A. Pišek), Arap, Škoflek (od 61. Pušaver), Radić, Tučić (od 87. Kobiljar), trener: Suljemanović. Celje: Jurhar, Travner, Zaletel, Stojinović, Brecl, Benedičič (od 64. Lotrič), Cvek, Požeg Vancaš, Novak (od 64. R. Štraus), Kerin (od 69. Ibišević), Vizinger, trener: Gajser. Igralec tekme: Rudi Vancaš Požeg (Celje). Streli v okvir gola: 0:4, streli mimo gola: 2:7, koti: 5:6, prepovedani položaji: 1:5, prekrški: 12:10, posest žoge (v odstotkih): 37:63.

Krško – Maribor 0:1 (0:1) Strelec: 0:1 Vrhovec (16). Stadion Matije Gubca, gledalcev 800, sodnik: Kajtazović (Kranj) – 6,5, rumeni kartoni: Jandrek, Sokler; Viler, Zahović, Hotić. Krško:Frelih 6, Štefulj 6, Ilić 6, Cetina 6, Batarelo 6 (od 82. Zakrajšek –), Perić 5,5 (od 75. Sokler –), Kordič 6 (od 88. Vekić –), Da Silva 6, Jandrek 5,5, Volaš 5,5, Vukušić 6, trener: Panadić 6. Maribor:Pirić 6, Viler 6, Ivković 6, Rajčević 6, Milec 6, Dervišević 6,5, Vrhovec 6, Cretu 5,5, Hotić 5,5 (od 80. Vršič –), Mlakar 5 (od 72. Tavares 5,5), Zahović 5 (od 87. Bajde –), trener: Gajser 6. Igralec tekme: Amir Dervišević (Maribor). Streli v okvir gola: 3:6, streli mimo gola: 4:3, koti: 5:7, prepovedani položaji: 0:3, prekrški: 12:17, posest žoge (v odstotkih): 48:52.