V Indiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, ki bodo trajale skoraj šest tednov. Gre za največje volitve v zgodovini, saj ima pravico do glasovanja okoli 900 milijonov ljudi. Ti se bodo predvsem opredeljevali do 68-letnega aktualnega premierja Narendre Modija in njegovega glavnega protikandidata, voditelja nekdaj vladajoče Kongresne stranke Rahula Gandija. To je sin Radživa Gandija in vnuk Indire Gandi, ki sta bila oba ubita v atentatu, ter pravnuk Džavaharlala Nehruja. Kongresno stranko je na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2014 močno porazil Modi, kar je bila globalno gledano prva velika zmaga populistov še pred brexitom in slavjem Donalda Trumpa v ZDA.

Nezadovoljna mladina Modi je velik nacionalist, ki govori o vrnitvi »indijske duše« in hinduistični renesansi, nenaklonjen pa je 200 milijonom indijskih muslimanov. Februarja mu je koristilo nevarno zaostrovanje odnosov s Pakistanom, do katerega je nastopal nepopustljivo, kar je pozdravil velik del Indijcev, ki ne marajo zahodnih sosedov. Vendar pa kaže, da so mu po drugi strani mnogi volilci zamerili, ker ni izpolnil obljube o zmanjšanju brezposelnosti iz leta 2014. Na to kaže hud poraz njegove desničarske Indijske ljudske stranke (BJP) na volitvah v treh zveznih državah decembra 2018. O veliki brezposelnosti priča podatek, da se je lani na 89.000 prostih delovnih mest na indijski železnici prijavilo kar 25 milijonov ljudi. Indija ima res eno najvišjih gospodarskih rasti na svetu (letos po oceni MDS 7,5 odstotka), vendar to ni dovolj, da bi večji del od 12 milijonov mladih Indijcev, ki vsako leto pridejo na novo na trg dela, dobil zaposlitev. Kar 600 milijonov Indijcev ima manj kot 25 let in predvsem mladi so razočarani nad neuresničitvijo Modijevih obljub o deset milijonov novih delovnih mest na leto. Prav tako Modiju ni uspelo privabiti toliko tujih naložb v industriji, kot je načrtoval.