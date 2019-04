Splav, mesarjenje in druge malenkosti

Naše sosede je te dni spravila na noge novica, ki nima nič opraviti ne s prisluškovanjem ne z arbitražnim sporazumom – če ne štejemo tega, da tudi tokrat ni jasno, koliko so medijsko predstavljena dejstva politično prirejena. Zgodba gre takole: v dubrovniški bolnišnici so zdravniki neki ženski opravili splav brez anestezije. Večina zdravnikov v tej bolnišnici uveljavlja ugovor vesti, zato v času, ko je bila na vrsti za splav, preprosto ni bilo na voljo anesteziologa, ki bi sodeloval pri posegu. In so kirurgi zarezali v živo…