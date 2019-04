Tudi na ameriških trgih ugotavljamo rasti tečajev v zadnjih tednih, tako sta na primer pretekli petek S & P 500 in Nasdaq pridobila pol odstotka, saj so na zadnji dan prejšnjega tedna razpoloženje vlagateljev spodbudili podatki o delovnih mestih v ZDA, ki so bili boljši od pričakovanih. Gospodarstvo ZDA je marca dodalo 196.000 delovnih mest, medtem ko je trg pričakoval 175.000 novih delovnih mest. Stopnja brezposelnosti je ostala na ravni 3,8 odstotka. Plače so zrasle za 3,2 odstotka, kar je pod pričakovanji, ki so znašala 3,4 odstotka. Kljub pozitivnim novicam vlagatelji vseeno ostajajo nekoliko previdni zaradi morebitne gospodarske upočasnitve v evrskem območju. Marčevski podatki kažejo, da so nemška tovarniška naročila upadla za največ v zadnjih dveh letih. Hkrati je italijanska vlada znižala svojo napoved rasti BDP za leto 2019 na samo 0,1 odstotka, kar je znatno nižje od 1-odstotne napovedi rasti v decembru. Ob vsem tem je Mednarodni denarni sklad (IMF) svojo januarsko napoved o letošnji 3,5-odstotni rasti svetovnega gospodarstva v tem tednu znižal na 3,3 odstotka. Optimizem medtem vlivajo podatki o rasti italijanske in francoske industrijske proizvodnje. Medtem ko je trg pričakoval krčenje, so Francozi marca dosegli 0,4-odstotno rast proizvodnje, Italijani pa so proizvodnjo povišali za 0,8 odstotka.

Na evropskih tleh so bile včeraj oči uprte na zasedanje in tiskovno konferenco ECB, kjer je svet banke napovedal nove operacije dolgoročnega refinanciranja bank in skladno s pričakovanji ni spreminjal monetarne politike evrskega območja. Vlagatelji se ob tem pripravljajo tudi na prihajajočo sezono poročil podjetij na Wall Streetu za letošnje prvo četrtletje, ki se bo začela v petek z objavami četrtletnih poročil bank J. P. Morgan Chase in Wells Fargo.

Na domačem korporativnem parketu je Cinkarna Celje včeraj objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, v katerem znaša predlagana dividenda 28,27 evra na delnico, kar na včerajšnji zaključni tečaj (211 evrov) predstavlja 13,4-odstotni dividendni donos. Kljub dobičkonosnosti večine osrednjih slovenskih podjetij in napovedim o visokih izplačilih dividend za letošnje leto lahko ocenimo, da delnice večjih domačih podjetij ostajajo podcenjene. Domači SBI TOP indeks je v tem letu pridobil 8,6 odstotka vrednosti, kar je sicer primerljivo z rastmi v regij (NEW EUROPE BLUE CHIP indeks +8 odstotkov), a glede na trenutno monetarno politiko ECB in na domače ekonomsko stanje lahko ocenimo, da obstaja še nekaj prostora za rast domačih delniških tečajev v bližnji prihodnosti.