Velenjčani so po dveh zaporednih neodločenih izidih znova doživeli poraz (skupno 14.) in ostajajo predzadnji. Potem ko so večji del tekme igrali z igralcem manj, so v drugem polčasu prejeli tri zadetke in tako še tretjič v sezoni morali priznati premoč sosedom iz Celja. Ti po deveti zmagi ostajajo v boju za tretje mesto.

Prvi polčas v Velenju ni prinesel kdo ve kako razburljive predstave, ob zelo redkih strelih ene ali druge ekipe, ki sta predvsem v prvi polovici sicer delali precej napak pri podajah, velja izpostaviti poskus Žige Škofleka z glavo v sedmi minuti, ko je iz obetavnega položaja kar precej zgrešil cilj. So pa Velenjčani že v 33. minuti na igrišču ostali le z deseterico, saj si je Damjan Trifković takrat zaradi prekrška nad Žanom Benedičičem prislužil drugi rumeni karton.

Celjani so bili prvi, ki so zagrozili v drugem polčasu, dotlej najlepšo priložnost je zapravil Dario Vizinger, ki je iz neposredne bližine zgrešil z glavo. V 66. minuti je moral znova posredovati Matej Radan, spet pa je streljal Vizinger.

Dve minuti pozneje pa so Celjani le unovčili premoč. Luka Kerin je v kazenskem prostoru na kratko žogo oddal do osamljenega Rudija Požega Vancaša, temu pa ni bilo težko doseči vodilnega zadetka in zanj 13. v sezoni, s katerim se je utrdil na vrhu lestvice strelcev.

Celjani so podvojili prednost v 84. minuti, ko je z desne strani z roba kazenskega prostora iz prve »usekal« Amadej Brecl in zadel »malo mrežico« ob drugi vratnici. V 90. minuti bi lahko piko na i postavil Lovro Cvek, a za malo zgrešil cilj. Zato pa jo je le malce zatem postavil Požeg Vancaš, ko je z lepim strelom z dobrih 20 metrov zadel za končnih 3:0. To je bil njegov 14. gol sezone.

Velenjčani bodo v 27. krogu v soboto gostovali v Kranju, Celjani pa bodo v nedeljo gostili Muro.