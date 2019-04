Eva Moser se je rodila leta 1982 v Tamswegu. Čeprav je začela igrati razmeroma pozno, pri desetih letih, je bila v šolskih klopeh hitro boljša šahistka od vrstnic. To je v naslednjih letih temeljito nadgradila na državni ravni: osvojila je kar osem mladinskih naslovov, večkrat s stoodstotnim izkupičkom. Leta 1998 je osvojila srebro na evropskem prvenstvu deklet do 16 let. Od svojega osemnajstega leta je redno branila prvo desko olimpijske ekipe, leta 2003 pa postala prva (doslej edina) avstrijska velemojstrica. Dobila je priložnost nastopiti na prvi deski moške olimpijske ekipe, leta 2006 pa postavila svojim uspehom piko na i: moškim kolegom je pred nosom speljala naslov državnega prvaka – brez poraza. Šlo ji je vse bolje: na olimpijadi v Dresdnu leta 2008 je zasenčila elito z osmimi točkami in pol iz desetih partij.

Šahovska realnost na Zahodu – še posebej za dekleta – je Evo prisilila, da si je dodatni kruh služila z novinarstvom. V Gradcu je končala poslovno šolo, delala za Schach-Aktiv in ChessBase, medtem pa nadaljevala igranje in bila vse boljša. Leta 2012 je bila 25. šahistka sveta; med množico izvrstnih Rusinj, Ukrajink in Kitajk sijajen dosežek. Šibko zdravje, ki je Evo spremljalo od mladosti, pa je začelo jemati davek tudi na šahovnici. Leta 2013 je kljub temu zmagala na zaprtem turnirju v Augsburgu in presegla moško velemojstrsko normo.

Eva je sicer odlično poznala teorijo otvoritev, a je najraje izbirala med paleto manj igranih sistemov in se tam odlično znašla. Bolezen jo je leta 2015 pregnala iz turnirskih dvoran, brez šaha pa Eva ni mogla. Pred dnevi je umrla v Gradcu. Pogrešali bomo nasmeh drobne, a odločne velemojstrice.