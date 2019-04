»Rojstvo otroka je nepozaben dogodek, ki se ga spominjamo vse življenje. Proslavimo in zaznamujejo ga lahko na različne načine in eden lepših je saditev drevesa. Tudi sajenje rodi novo življenje, ki raste in se razvija skupaj z nami,« so zapisali na občini Bled ob odločitvi, da letos staršem novorojenčkov podarijo sadno drevo. Skupaj z dr. Janom Bizjakom, strokovnjakom s področja hortikulture in sadjarstva, so izbrali jablano, ki med drugim simbolizira ljubezen, zdravje in življenjsko moč.

Vse bolj razširjeno darilo Včeraj so tako po proslavi ob občinskem prazniku med starše novorojenčkov razdelili carjeviče, krivopeclje in podobne stare in novejše odporne sorte jablan, ki bodo družino z okusnimi plodovi razveseljevali več desetletij. »Drevesa, ki jih starši novorojenčkov nimajo možnosti posaditi v svoj vrt, saj za zdravo rast potrebujejo od 20 do 25 kvadratnih metrov prostora, bodo jeseni našla nov dom v visokodebelnem občinskem travniškem sadovnjaku v bližini severne obvoznice,« so še sporočili z Bleda. Sadike dreves ob rojstvu otroka svojim občanom podarjajo tudi druge občine. Takšno darilo staršem je denimo že tradicija v Žirovnici, ki kot rojstno okolje začetnika čebelarstva pri nas Antona Janše velja za zibelko čebelarstva in skrbi za ohranjanje čebel. Pobudi Čebelarske zveze Slovenije k takšnemu darilu ob rojstvu občanov so se pridružile tudi občine Medvode, Škocjan, Šmartno ob Paki in številne druge.

Javorji, lipe, kostanji, divje češnje, smreka in jelka Pobudo županom in županjam slovenskih občin za takšno darilo ob rojstvu novega občana je več let zapored poslala Čebelarska zveza Slovenije, ki si prizadeva, da se slovenska krajina zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so tudi medovite. »Avtohtone rastline so tiste, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere,« pojasnjujejo na zvezi. Pobudo so, kot so zapisali, povzeli po zgledu ene od občin. »Vsaka občina ima kakšno drevo 'bolj za svoje', ki je v večjem številu že naravno zastopano v tem okolju. In takšno drevo bi lahko podelili. Primerna bi bila drevesa, kot so javorji, lipe, pravi kostanji, divje češnje in hrasti pa tudi iglavci, predvsem smreka in jelka,« naštevajo v zvezi.