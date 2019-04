Še tako majhna travna površina, malo večja gredica ali pa le nekaj okrasnih oziroma sadnih dreves zahteva spodobno vrtno orodje. In hišne lope ali kleti brez kosilnice si ne sme privoščiti noben urbani vrtičkar. Kajti ne glede na kvadraturo okrasnih travnih površin za njihovo redno vzdrževanje, v poletnih mesecih tudi na deset dni, potrebujemo kosilnico. Čeprav se zdi nakup kosilnice sila preprost, se lahko v trgovini ob pestri ponudbi hitro zaplete.

Izbira optimalne kosilnice

Da imajo novinci med vrtičkarji kar nekaj težav pri nakupu vrtne opreme, nam je potrdil tudi Miha Perpar iz podjetja MŽ Agromarket, ki prodaja in servisira vrtno orodje. »Pred petimi leti smo začeli opažati naraščanje novih strank,« pravi Perpar, ki omeni, da so vrtičkarji vedno bolj ozaveščeni tudi o sami ponudbi na trgu. In ta je vsako leto boljša, večja. Pri izbiri kosilnice za travo je pomembno merilo velikost travnate površine. Tako za trate, manjše od 50 kvadratnih metrov, zadoščajo majhne kosilnice širine od 30 do 34 centimetrov, za srednje velike trate od 50 do 150 kvadratnih metrov priporočamo kosilnice s širino od 35 do 40 centimetrov, za travnike z več kot 150 kvadratnimi metri pa kosilnice s širino več kot 40 centimetrov. »Pri manjših površinah, torej od 50 do 100 kvadratnih metrov, stranke želijo majhne, akumulatorske strižnike, ki imajo nastavek za košnjo trave ob robovih in enega za živo mejo. Vrtičkarji z malo večjo travno površino, od 200 do 400 kvadratnih metrov, pa se lahko odločijo tudi za električno kosilnico,« pove sogovornik. Na vprašanje o prednosti med slednjo in akumulatorsko odgovori: »Problem električne kosilnice je električni kabel, ki ga vlečeš za seboj in na katerega moraš biti med košnjo pozoren. Veliko vlogo dejansko odigra tudi površina. Če je vrt večji od 300 kvadratnih metrov, si bo treba vzeti premor za polnjenje baterije. Je pa tudi res, da boste za solidno električno kosilnico odšteli od 200 do 250 evrov, za akumulatorsko pa tudi 800 evrov in več.« A ne glede na ceno, na vprašanje, kdo v družini ima zadnjo besedo pri nakupu, Miha odgovori: »Žena, seveda.« Vendar pogosto ne gre za to, da je ženina beseda zadnja. »Pri motornih kosilnicah navadno ženske nimajo dovolj moči, da bi jo vžgale. Prav tako so akumulatorske kosilnice precej lažje in ženske jih lažje vodijo,« pravi sogovornik, ki potrjuje, da košnja prav zaradi tihega delovanja akumulatorske kosilnice ne moti bližnjih sosedov v zgodnjih dopoldanskih urah ob koncu tedna.