Vedrina, a s težo

Mitja Ficko je prehodil dolgo pot od črkoslikarja, za kar se je izučil, do vrhunskega akademskega umetnika. Če bi ga stilsko opredeljevali, bi rekli, da je še najbližje znani Novi leipziški šoli (Neue Leipziger Schule). To slikarstvo zaznamuje kombinacija abstraktnih in figuralnih elementov. Za prvo generacijo slikarjev so bila značilna tudi jasna sporočila, ki pa danes niso več prisotna. Pomembno vlogo pri vzponu in uspehu šole je igral galerist Gerd Harry Lybke, ki je predvsem dela Nea Raucha predstavil globalnemu ameriškemu trgu, kar je odprlo pot tudi drugim slikarjem. Večina umetnikov oznako o stilu šole zavrača, tudi umetnostna zgodovina ima do njega odpor, saj je nenatančen, a vendarle se je prijel kot blagovna znamka za določeno vrsto slikarstva.

Mitja Ficko je svoj slikarski način vsekakor našel, že preden se je odpravil na popotovanje v Leipzig. Po opravljenem študiju se je lotil iskanja rezidenc in v Leipzigu so mu dodelili 100 kvadratnih metrov veliko novo delovišče; tam se je našel med »svojimi«.

Od takrat v saško mesto odide vsakič, ko se mu ponudi priložnost. V mestu deluje razvit umetnostni trg, katerega del so postale tudi njegove slike. Pravi, da skoraj polovico razstav pripravi v Nemčiji, kjer prav zdaj razstavlja v zahodnonemškem mestu Villingen-Schwenningen v tamkajšnji Mestni galeriji. Razstava, ki postavlja njegova dela ob bok leipziške slikarke Mandy Kunze, bo na ogled do konca aprila, v začetku maja bo Ficko svoja nova platna razstavljal v ljubljanski Equrni. Ob njem se bo predstavil kipar Borut Korošec.