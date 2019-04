Mateja Vidnar Stiplošek in Simon Zdolšek iz uprave padlega cerkvenega holdinga si lahko nekoliko oddahneta. Mariborska okrožna sodnica Sonja Novak je namreč dober mesec dni po sklepnem februarskem naroku spisala sodbo, v kateri ju je oprala odškodninske odgovornosti do Zvona Ena Holdinga v stečaju.

»Sodba v zadevi je bila izdana, več pa zaradi postopka vročanja v tem trenutku ne moremo odgovoriti,« nam je v začetku tedna odpisala Alenka Zadravec, predsednica okrožnega sodišča v Mariboru. Več je razkrila stečajna upraviteljica Mojca Breznik potem, ko je prejela sodno pošiljko. »Sodnica je tožbeni zahtevek zoper bivšo upravo zavrnila,« nam je razložila. Novakova je na 32 straneh utemeljila, zakaj Zdolšek in Vidnar-Stiploškova po njeni presoji nista odškodninsko odgovorna za poteze, ki sta jih vlekla v upravi nadškofijskega holdinga. Breznikova bo sodbo objavila v sklopu prihodnjega rednega poročila. Nanjo se bo pritožila, v prepričanju, da je zmotna.

Terjala zgolj pavšalno odškodnino

Od bivše uprave, ki je finančni holding Nadškofije Maribor vodila od ustanovitve leta 2003 do stečaja v februarju 2012, je Breznikova terjala 300.000 evrov odškodnine. Zdolšek in Vidnar-Stiploškova naj bi namreč sklenila več škodljivih poslov, ki so upnike oškodovali za dobrih 19 milijonov evrov. Podlaga odškodninske tožbe je bila revizija poslov holdingov Zvon Ena in Zvon Dva, ki jo je spisala revizijska družba ACAM. Breznikova od tožencev ni terjala revizijsko ugotovljene škode, temveč zgolj pavšalni znesek, s čimer je občutno oklestila stroške sodnega postopka. Podvomila je namreč, da bi v primeru dobljene sodbe lahko od vsakega izterjala več kot 150.000 evrov.

Sodni postopek se je začel leta 2016, sodišče je najprej potrdilo zakonitost začasne odredbe, s katero je Vidnar-Stiploškovi in Zdolšku onemogočilo razpolaganje z njunim premoženjem. Sledila je zamenjava sodnice: namesto Andreje Veselič je zadevo prevzela sodnica Novakova.

S podobnim odškodninskim zahtevkom sta soočena tudi Franc Ješovnik in Ljubo Peče, nekdanja člana uprave Zvona Dva Holdinga. Stečajna upraviteljica Vida Gaberc od vsakega zahteva po 150.000 evrov odškodnine. Po razsodbi višjega sodišča, ki je ugotovilo, da tožbeni zahtevek še ni zastaral, je bila zadeva pred časom vrnjena v ponovno prvostopenjsko razsojanje.

Zoper upravi padlih cerkvenih holdingov tečejo tudi kazenski postopki. V petek se začne glavna obravnava sojenja Zdolšku in Vidnar-Stiploškovi ter nekdanjemu uslužbencu mariborske nadškofije Andreju Mesarcu. Specializirano državno tožilstvo jim očita zlorabo položaja v sostorilstvu pri poslovanju z delnicami dveh argentinskih družb. Prihodnji teden pa se nadaljuje sojenje četverici vodstvenih menedžerjev Zvona Ena in Zvona Dva zaradi očitka o zlorabi položaja in pravic v razvpitem nakupu delnic Luke Zadar.

Zvon Ena in Zvon Dva sta zdrknila v stečaj leta 2012. Upnikom Zvona Ena je bilo priznanih za 876 milijonov evrov terjatev, upnikom Zvona Dva pa za približno 400 milijonov evrov.