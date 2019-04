Klasična skradinska rižota

Sestavine

Potrebujemo 1 kg telečje rože (zgornji del stegna), 1 kg rumene čebule, 500 g okroglozrnatega italijanskega riža (arborio), 150 g trdega ovčjega sira, morsko sol, sveže zmlet poper, muškatni orešček, kakovostno oljčno olje, po želji kakšno tanko rezino sušenega pršuta. Za jušno osnovo še 1 celo staro kokoš ali petelina, 500 g junetine za juho, 500 g govedine za juho, jušno zelenjavo (šopek peteršilja, šopek zelene, nekaj korenčkov, nekaj korenov peteršilja, majhen gomolj zelene, majhen gomolj kolerabe, manjše steblo pora, po možnosti kakšen list ohrovta), 1 čebulo, 2 stroka česna, žlico paradižnikove mezge, 1 lovorov list, morsko sol, sveže zmlet poper.

priprava

Najprej skuhamo jušno osnovo. V največji lonec pri hiši zložimo očiščeno in oprano nerazkosano jušno zelenjavo, cele olupljene stroke česna in celo olupljeno čebulo ter vse meso, ki ga po možnosti pustimo nerazkosanega. Zalijemo z veliko vode, da bo lonec poln in vse sestavine pokrite. Pristavimo in ko zavre, ogenj znižamo na minimum ter počasi kuhamo 3–4 ure. Nastala bo vrhunska goveje-piščančja juha, v katero tokrat ne bomo zakuhali rezancev (za ta namen jo lahko po istem postopku pripravite kdaj drugič). Kuhano meso iz juhe porabimo za različne druge jedi (s katerimi lahko razvajamo dobro družbo med dolgotrajno pripravo skradinske rižote), juho pa precedimo in pustimo na toplem. Čebulo nasekljamo, meso narežemo na manjše kocke. V velik lonec z debelim dnom vlijemo dovolj olja (1–2 dl) in dodamo nasekljano čebulo. Šele nato lonec pristavimo in čebulo počasi pražimo, da postekleni. Dodamo narezano meso in ga naslednjih 6–8 ur počasi dušimo med rednim dolivanjem juhe. To je najbolje početi s prijatelji. Meso posolimo šele proti koncu kuhanja, v zadnji uri. Nastala bo gosta zmes, nekoliko podobna grobo mleti domači pašteti. Dodamo ji opran riž in med postopnim zalivanjem z vročo juho kuhamo tako dolgo, da je riž kuhan, ampak ne razkuhan! Solimo, popramo in začinimo z naribanim muškatnim oreščkom. Po želji dodamo tanko rezino pršuta, narezano na krpice, premešamo, obilno posujemo z naribanim ovčjim sirom in postrežemo.