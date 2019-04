Kar 80 odstotkov svetovnega česna pride iz Kitajske, ki je leta 2017 dosegla rekordni izvoz, ko je v svet poslala kar 3,2 milijona ton povrtnine, ki velja za izredno priljubljeno evropsko rastlino. A ima poceni pridelava česna na Kitajskem svojo ceno.

O sami kakovosti med domačim in uvoženim česnom ne gre razmišljati. Kitajski česen, ki se prodaja po naših trgovinah, ni dober, zato se mu je bolje izogniti. Obstajajo celo priročniki, kako na trgu prepoznati kitajski česen, v osnovi pa je ta običajno večji od domačega, v sredini ima zeleni del. Navadno je tudi cenejši. Okus je bolj medel, je precej lažji in nima ostankov koreninic, ki jih kitajski izvozniki pred pakiranjem vedno pobrijejo.

Vzgojimo domači česen

Čeprav smo optimalni čas sajenja, ki je štiri do šest tednov, preden tla zamrznejo, zamudili, se lahko še vedno lotimo spomladanske setve. Kot pravijo v Semenarni Ljubljana, koledarsko sadimo česen od oktobra in vse do začetka novembra. Pri nas registrirani sorti sta avtohtoni slovenski: ptujski jesenski in ptujski spomladanski. Prav slednji je sorta, ki v Sloveniji v določenih letih lahko cveti, vendar vse rastline ne cvetijo istočasno. Sorta je nekoliko kasnejša kot ptujski jesenski, zaradi drobnejše glavice z več stroki pa bolje prenaša shranjevanje od jesenskih sort. Skladiščimo ga vse do spomladi. Listi so modro zeleni, ozki, kratki in rahlo ležeči. Glavica je majhna do srednje velika, kompaktna, bela in eliptične oblike. Pokrivni listi so srednje debeli in se držijo strokov. Stroki so majhni do srednje veliki, krem barve s prisotnostjo antokianov, znani po močni aromi.

Morda še dobronamerni recept za vse ljubitelje česna, ki se ne morejo znebiti neprijetnega zadaha. Ta se lahko ublaži z uživanjem svežih listov peteršilja ali mete, z uživanjem jabolk, mleka ali limon. Vonj pa lahko omilimo tudi tako, da še neolupljen česen na hitro segrejemo v mikrovalovni pečici.