Policijska sindikata in predstavniki vlade so v stavkovnem sporazumu po zadnji stavki zapisali, da bodo policisti, ki sodelujejo v projektu varovanja schengenske meje EU in obvladovanja problematike ilegalnih migracij upravičeni do plačila delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela. Dorekli so tudi višino sredstev, namenjenih za ta plačila, in sicer 15 milijonov evrov.

A se je zataknilo pri različnem razumevanju, ali so v to vrednost vključeni tudi stroški delodajalca. Vladna stran vztraja, da so, sindikati menijo, da bi morali za te stroške zagotoviti dodatna sredstva. Dodatno je vzdušje razgrelo dejstvo, da so bila ob februarski plači za januar policistom izplačana ta sredstva po principu, ki ga zagovarja sindikalna stran, v marcu za februarsko plačo pa po principu, ki ga zagovarja vladna stran, so danes za STA potrdili na ministrstvu.

Minister Poklukar pa je v Logatcu dejal, da so ob januarskih plačah izplačali preveč, zaradi ugotovljenih napak pa da je odredil izredno revizijo.

Za zdaj policisti, ki so dobili ta sredstva, sicer še niso dobili poziva, naj preplačila vrnejo, kot kaže, bodo na ministrstvu najprej počakali na izsledke omenjene interne revizije.