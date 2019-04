Trije moški so v torek okoli 15. ure na mednarodnem letališču v Tirani oropali letalo družbe Austria Airlines v trenutku, ko se je pripravljalo na polet proti Dunaju. Albanska policija je potrdila, da so odnesli precejšnjo količino gotovine, koliko, še ni razkrila. Mediji so najprej so poročali o 2,5 milijona evrov, pozneje o desetih milijonih, lokalni mediji pa so omenjali možnost, da gre še za nekoliko višjo vsoto.

Lažni »dacarji«

Oboroženi in maskirani moški, oblečeni v vojaške uniforme, so se na letališče Matere Tereze pripeljali s kombijem z oznako davčne inšpekcije. Pripeljali so se skozi vhod, namenjen vozilom na nujni vožnji. Varnostnim uslužbencem, ki so vreče z denarjem iz oklepnega vozila ravno prekladali na letalo, so zagrozili z orožjem in jim nato pobrali večino gotovine. Gre za denar, ki ga nekatere tam locirane tuje banke z letali pošiljajo na Dunaj, saj Centralna banka Albanije tujih trdnih valut ne sprejema. Rop naj bi izvedli v treh ali štirih minutah. Med begom je storilce hitro začela zasledovati policija, med spopadom pa je bil eden od njih ubit. Pajdaši so njegovo truplo odvrgli iz kombija in se odpeljali naprej. V iskanje storilcev je bil vključen tudi helikopter specialne policijske enote, a storilcev še niso izsledili, naj bi pa jih že identificirali. V zvezi z ropom so po navedbah agencij aretirali štiri ljudi, najmanj 40, vključno z letališkimi varnostniki, pa so jih zaslišali. Sumijo, da so imeli storilci o prevozu denarja notranje informacije. Policija naj bi našla tudi kombi, ki naj bi ga roparji po uporabi zažgali. Ena od prič je za albansko televizijo izjavila, da so se naprej odpeljali s kolesi.

Tiskovna predstavnica družbe Austrian Airlines Tanja Gruber je izjavila, da je bilo vkrcanje potnikov že končano in da enako kot posadka niso bili v nevarnosti. Iz varnostnih razlogov do nadaljnjega ne bo nobenih prevozov denarja na Dunaj, je še povedala Gruberjeva. Na letalu naj bi bilo sicer okoli 160 potnikov. Nekateri so pozneje povedali, da so bili letalski motorji že prižgani, ko so tri maskirane osebe, oblečene v vojaške uniforme, pristopile do trebuha letala ter proti uslužbencem usmerile orožje. Potniki so predvidevali, da gre za vajo.