Sodnica celjskega okrajnega sodišča Gordana Malovič je nekdanje humanitarce Damjana in Aleša Tavčarja ter Blaža Kudra 25. marca obsodila na pogojne zaporne kazni zaradi izneverjenja in ponarejanja listin, je razvidno iz sodbe, ki smo jo pridobili. Sodba je sicer že pravnomočna, vsi trije so namreč krivdo na sodišču priznali in dejanja obžalovali. Gre za ljudi, ki so pred leti prek humanitarnih organizacij Žogica in Kekec z lažnimi zgodbami od dobrotnikov izvabljali denar.

Fiktivni potni nalogi Damjan Tavčar je bil obsojen zaradi izneverjenja in ponareditve listin pri humanitarnem društvu Žogica, katerega ustanovitelj in predsednik je bil, na enotno kazen enajst mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, Aleš Tavčar je bil zaradi ponarejanja listin pri istem društvu obsojen na šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo enega leta, Blaž Kuder pa na pet mesecev zapora s preizkusno dobo leta in pol zaradi izneverjenja pri fundaciji Kekec. Damjan in Aleš Tavčar sta si, kot je razvidno iz sodbe, obračunala in podpisala več potnih nalogov za poti, ki nikoli niso bile opravljene, in si s tem na račun humanitarnega društva Žogica od maja 2009 do januarja 2010 izplačala 2133 evrov protipravne premoženjske koristi. Blaž Kuder pa si je iz fundacije Kekec, ki je nasledila ugaslo humanitarno društvo Žogica, na podlagi posojilne pogodbe izplačal 3600 evrov posojila. Vsem trem je sodišče naložilo tudi povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Inšpekcijski nadzor razkril nepravilnosti Sporna dejanja smo preverjali že pred osmimi leti, ko naj bi več donatorjev posumilo, da denar, ki so ga nakazali društvu, ni prišel v prave roke. Oziroma naj bi bili zneski, ki naj bi jih prejeli pomoči potrebni, precej nižji od darovanih. Že takrat nam je Ivan Žaberl, vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju, potrdil, da intenzivno preiskujejo poslovanje humanitarnega društva za pomoč otrokom Žogica. »Na našo pobudo poslovanje društva v letih 2009 in 2010 preiskuje tudi davčna uprava. Če se bo izkazalo, da je šlo za kaznivo dejanje, bomo vložili obtožnico,« je takrat dejal Žaberl. Že iz tega se da sklepati, kako obsežna in zahtevna je bila preiskava, ki jo je vodil okrajni državni tožilec Marko Borovnik in jo po toliko letih privedel do konca. Podlaga za obtožnico pa je bil dejansko inšpekcijski nadzor, ki ga je nad poslovanjem društva opravil Furs.